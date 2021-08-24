Що не так? Українці скаржаться на «недовірливу» авторизацію в «Дії»

Після того, як було оголошено про роботу додатка «Дія» не тільки з посвідченнями особи, але і з цифровими СOVID-сертифікатами, українці спробували зареєструватися в додатку і скористатися послугою. Для багатьох спроба була невдалою.

Сценарист і актриса Дар'я Кобякова поскаржилася підписникам в соцмережах, що не може пройти ідентифікацію по фото.

«Не знаю, що й думати. Вчора мене не впізнала сусідка, а сьогодні — Дія. Каже, мовляв, авторизація по фото не пройдена, і хоч ти трісни… Що не так… Сиджу, тикаю в цей додаток, кожен раз намагаючись його відкрити, ніби мені зайнятися нічим», — обурюється вона.

Дар'я була не єдиною, чиє фото забракувала примхлива «Дія». Продюсер Ігор Діденко теж зіткнувся з цією проблемою, але виявив, що все можна вирішити, якщо зробити фото на яскравому білому тлі.

Досвідчені користувачі радять активніше повертати голову, коли «Дія» просить сфотографуватися в різних ракурсах.

Але і це, як виявилося, не панацея. Звукорежисер Олексій Салов скаржиться, що неможливо і фотографуватися, і читати при цьому мануал: «Хтось дійсно може читати інструкції з екрану повернувшись до нього вухом? Чиєсь обличчя, спотворене ширококутним об'єктивом, схоже на фото в паспорті? Є якісь менш тупі методи отримати ковід-сертифікат?».

Були й ті, кому не дивлячись на всі хитрощі так і не вдалося ідентифікувати себе в програмі. Допомогли тільки радикальні методи — знести стару «Дію» і поставити бета-версію.

На сторінках «Дія» в соцмережах коментатори сотнями залишають повідомлення про неможливість працювати з програмою. Користувачі сходяться на думці, що розробники даремно видали на-гора «сиру» версію. Можна було випустити додаток пізніше, але ретельно його протестувавши на помилки.

Нагадаємо, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив, що незабаром почнеться процес бета-тестування цифрових ковід-сертифікатів в програмі «Дія» для Android-пристроїв.

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