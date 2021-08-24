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Події

Напередодні Дня Незалежності на Донбасі загинув боєць ВСУ

13:49 24 серпня 2021
Поранений боєць ВСУ

Напередодні Дня Незалежності України на Донбасі під обстрілом бойовиків знову загинув військовослужбовець підрозділу Об'єднаних сил.

«В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаними силами висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь», — йдеться у повідомленні командування ООС.

Протягом 23 серпня на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню.

В районі Водяного позиції ЗСУ обстрілювали з мінометів 120-го калібру, під Мар'їнкою — з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкино збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території. А на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотника супротивника типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, що 19 серпня на Донбасі від кулі снайпера загинув військовослужбовець 24-й ОМБр імені короля Данила Василь Островський, а 16 серпня — 26-річний старший солдат Артем Мазур.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

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