Захоплення українського літака в Кабулі: в МЗС спростували слова заступника міністра

Офіційний речник МЗС Олег Ніколенко спростував інформацію заступника міністра Євгена Єніна про захоплення українського літака озброєними особами під час евакуації з Афганістану. З уточненням Ніколенко виступив на «Громадському радіо».

«Захоплених українських літаків в Кабулі чи деінде немає. Усі літаки, які залучала наша держава для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до України», — заявив Ніколенко.

При цьому в МЗС визнали, що дипломати дійсно зіткнулися з безпрецедентними труднощами при вивезенні з афганської території українців. «Ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну», — пояснив представник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Україна виконала три евакуаційних рейсу і вивезла з Кабула 256 осіб. Перший борт полетів 16 серпня, другий — 22 серпня, третій, він же останній повернувся в Україну 23 серпня. За даними МЗС, в Афганістані залишаються ще близько 50 українців. З огляду на те, що аеропорт Кабула більше не приймає цивільні рейси, розглядається питання про евакуацію по суші і вивезення громадян України для початку в сусідню з Афганістаном країну.

Фото kpszsu/facebook

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