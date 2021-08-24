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Україна

Google присвятив спеціальний дудл до Дня Незалежності України: яскраве фото

12:30 24 серпня 2021
Чайка

До Дня Незалежності України Google приготував спеціальний дудл з нагадуванням про славні часи української історії. На тлі кольорів українського прапору зображена чайка запорізьких козаків — легкий вітрильник, широко використовуваний у військових походах в XVI-XVII століттях.

«Новаторський дизайн козацьких чайок давав їм перевагу перед іншими судами. Крім використання в якості оборонних судів, чайки можна було перевернути, зберігаючи при цьому повітря під корпусом. Ця особливість виконувала ключову роль в розвідувальних місіях. Нововведення дозволяло команді чайки дихати, непомітно пробираючись до супротивника по дну річки», — захоплюються автори дудла.

дудл

Нагадаємо, в Національному заповіднику «Хортиця» зберігається відреставрований корпус козацької чайки XVIII століття. Вважається, що вона входила до складу флотилії, яка воювала проти турецького флоту на Чорному та Азовському морях в 1736—1739 роках.

У 2012 році запорізькі гідроархеологи витягли на поверхню з глибин Дніпра ще одне старовинне судно. Припускають, що човну близько 500 років.

Куди піти і що подивитися в День незалежності України — повна програма. «ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію концерту на НСК «Олімпійський».

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