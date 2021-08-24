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Можна окупувати території, але неможливо окупувати любов до України: що сказав Зеленський на параді

12:29 24 серпня 2021
Володимир Зеленський

Україна святкує День Незалежності. В столиці і в Одесі проходять святкові паради.

З нагоди свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. У своєму виступі на параді в Києві голова держави оголосив про введення нового свята в країні — Дня Української Державності.

Також Зеленський потролив експрезидента-втікача Віктора Януковича. «Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина — другого, Сумщина — третього, Донеччина… подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку…», — сказав Зеленський, отримавши у відповідь схвальні оплески глядачів.

Володимир Зеленський також заявив, що «сьогодні ми святкуємо 30-ту річницю відновлення незалежності України».

«Ми — молода країна з тисячолітньою історією. Ми не сироти і не знайди, ми — нащадки могутньої країни в центрі Європи. Ми маємо не лише почуватися, а й поводитися відповідно. Ми — спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому», — наголосив президент.

Він впевнений, що «в Україну „повернуться“ діячі часів Запорізької Січі, Української Народної Республіки, діячі науки, техніки й культури, які поховані не в Україні. Ми будемо повертати не тільки своїх, а й своє. Це історичні й культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном».

Зеленський наголосив: «Можна окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна змусити отримувати паспорти, але не паспортизувати українські сердця. Те, що люди бояться про це казати, не значить, що вони не хочуть повернутися».

З нагоди Дня Незалежності президент вручив на параді нагороди видатним українцям. Зокрема звання Народного артиста отримав співак MONATIK, який 24 серпня візьме участь у святковому концерті на НСК «Олімпійський».

Фото: Офіс президента

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