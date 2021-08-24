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Україна

Помер колишній глава КМДА Володимир Бондаренко

11:47 24 серпня 2021
володимир бондаренко

24 серпня помер колишній глава Київської міськдержадміністрації і депутат Київради Володимир Бондаренко. Йому було 68 років. Свої співчуття друзі Бондаренка опублікували на сторінці політика в соцмережах.

Працювати в столичну адміністрацію Бондаренко прийшов ще в 90-х, там він був спочатку начальником управління, а потім заступником голови КМДА. Вищий пост в Київській міськдержадміністрації займав з березня по червень 2014 року.

Бондаренко був народним депутатом II, III, IV, VI, VII скликань і депутатом Київської міської ради I, II, V, VII скликань. Під час роботи в Київраді Бондаренко очолював комісію з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, а також брав участь в роботі комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

Володимир Бондаренко
Володимир Бондаренко

Нагадаємо, в серпні померли колишній прем'єр-міністр і екс-глава СБУ Євген Марчук і колишній начальник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря.

Фото oBohdanTymoshenko / Facebook

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