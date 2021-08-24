Зеленський ввів в Україні нове свято

Президент Володимир Зеленський заснував в Україні нове свято — День Української Держави. Про це він заявив, виступаючи на Майдані під час параду військ і підписав відповідний указ.

Відправною точкою української державності буде вважатися заснування Києва — офіційно це 482 рік. Відзначати нове свято будуть щорічно 28 липня, одночасно з Днем Хрещення Київської Русі-України.

«Київ недаремно називають містом, де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності — у день Хрещення Київської Русі — України», — сказав президент.

«ФАКТИ» ведуть онлайн-трансляція параду військ на Хрещатику та інших урочистих заходів за участю голови держави.

Фото president.gov.ua

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