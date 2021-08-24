Україна відбулася: Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський, крім урочистої промови на параді в День Незалежності, привітав українців ще й в соцмережах. Глава держави опублікував святковий пост в Twitter про те, що Україна відбулася.

«30 років відновлення незалежності України. Сьогодні все бачать: Україна відбулася і займає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимося в майбутнє, адже у нас — віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україна! Ми тебе не підведемо!«- написав президент.

«ФАКТИ» ведуть онлайн-трансляцію параду і урочистих заходів на Хрещатику за участю президента.

Повна програма святкувань Дня Незалежності України 24 серпня

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