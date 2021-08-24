У Києві через святкування Дня Незалежності перекриють ряд вулиць: які і коли

У Києві на День Незалежності на час параду військ і інших урочистих заходів в центрі міста закрита станція метро «Майдан Незалежності», а на станції «Хрещатик» залишиться закритим вихід на Алею Героїв Небесної Сотні. Крім того, будуть перекриті для транспорту центральні вулиці. Повний список наводить Патрульна поліція.

Карта перекритих вулиць на 24 серпня

Будуть закриті до 22.00 вулиці:

Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

площа Перемоги;

Старовокзальна;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бесарабська;

Академіка Туполєва;

площа Бесарабська;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицькій проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський спуск;

Набережне шосе;

Набережно-Хрещатицька;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського.

До завершення параду військ на Хрещатику будуть закриті:

вул. Трьохсвятительска;

Європейська площа;

вул. Грушевського (до Кріпосного провулку);

Майдан Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної);

Михайлівська

Велика Житомирська;

Стрілецька;

Костьольна;

Липська (від Грушевського до Інститутської);

Інститутська (від Шовковичної до Ольгинської);

Паркова дорога;

Петрівська алея;

Дніпровський спуск;

з'їзд від вул. Грушевського 9а до Паркової дороги.

До 16:00 обмежено рух по бульвару Шевченка в напрямку Хрещатика.

Тимчасово перекрито вулиці:

Мала Житомирська (до Софійської площі);

вул. Софійська;

вул. Лютеранська (від вул. Заньковецької до вул. Шовковичної);

вул. Шовковична (від вул. Лютеранської до вул. Інститутської)

вул. Фізкультури.

«ФАКТИ» ведуть онлайн-трансляцію параду військ на Хрещатику. Увечері відбудеться онлайн-трансляція святкового концерту на НСК «Олімпійський».

Повна програма святкувань на День Незалежності в Києві.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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