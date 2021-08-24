У Києві через святкування Дня Незалежності перекриють ряд вулиць: які і коли
У Києві на День Незалежності на час параду військ і інших урочистих заходів в центрі міста закрита станція метро «Майдан Незалежності», а на станції «Хрещатик» залишиться закритим вихід на Алею Героїв Небесної Сотні. Крім того, будуть перекриті для транспорту центральні вулиці. Повний список наводить Патрульна поліція.
Будуть закриті до 22.00 вулиці:
- Хрещатик;
- Майдан Незалежності;
- Маршала Рибалка;
- В'ячеслава Чорновола;
- площа Перемоги;
- Старовокзальна;
- Велика Васильківська;
- площа Льва Толстого;
- площа Бесарабська;
- Академіка Туполєва;
- площа Бесарабська;
- Івана Федорова;
- Либідська площа;
- Європейська площа;
- Володимирський узвіз;
- Боричів узвіз;
- Набережно-Хрещатицька;
- Нижній Вал;
- Глибочицькій проїзд;
- Петрівська алея;
- Паркова дорога;
- Дніпровський спуск;
- Набережне шосе;
- Набережно-Хрещатицька;
- Богдана Хмельницького;
- Володимирська;
- Льва Толстого;
- Саксаганського.
До завершення параду військ на Хрещатику будуть закриті:
- вул. Трьохсвятительска;
- Європейська площа;
- вул. Грушевського (до Кріпосного провулку);
- Майдан Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної);
- Михайлівська
- Велика Житомирська;
- Стрілецька;
- Костьольна;
- Липська (від Грушевського до Інститутської);
- Інститутська (від Шовковичної до Ольгинської);
- Паркова дорога;
- Петрівська алея;
- Дніпровський спуск;
- з'їзд від вул. Грушевського 9а до Паркової дороги.
До 16:00 обмежено рух по бульвару Шевченка в напрямку Хрещатика.
Тимчасово перекрито вулиці:
- Мала Житомирська (до Софійської площі);
- вул. Софійська;
- вул. Лютеранська (від вул. Заньковецької до вул. Шовковичної);
- вул. Шовковична (від вул. Лютеранської до вул. Інститутської)
- вул. Фізкультури.
«ФАКТИ» ведуть онлайн-трансляцію параду військ на Хрещатику. Увечері відбудеться онлайн-трансляція святкового концерту на НСК «Олімпійський».
Повна програма святкувань на День Незалежності в Києві.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»55
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