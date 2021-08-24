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Україна

Український стяг злетів над Москвою: вражаюче відео

8:14 24 серпня 2021
прапор

З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності невідомі патріоти в Москві запустили в небо синьо-жовтий стяг. Прапор, прикріплений до зв'язки повітряних кульок, в московському небі бачили двічі. Перший раз — поблизу від Кремля, другий раз — увечері, далеко від центру міста біля веж на Пресненський набережній.

Відео опублікувала нардеп Юлія Гришина.

Про вечірнью появу українського прапора над Москвою повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

24 серпня в День Незалежності в Україні відбудуться три паради — на Хрещатику, на Дніпрі в столиці і проходження бойових кораблів на Чорному морі.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію параду в Києві і параду в Одесі.

Увечері в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться святковий концерт. «ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію шоу .

Повна програма святкування Дня Незалежності України .

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