Український літак захопили озброєні люди: МЗС про евакуацію з Кабулу

Україна намагалася вивезти своїх громадян з Афганістану, після того як там було оголошено про прихід до влади «Талібану». Але один з літаків, який планувалося використовувати для евакуації українців, перехопили озброєні люди і вилетіли на ньому в Іран. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі «Громадське радіо» .

До 23 серпня, коли на невідомий термін закрився аеропорт Кабула, Україна встигла виконати три евакуаційних рейси. 16 серпня український літак вивіз 80 чоловік, але в основному іноземців. Українців на борту було вісім. Коли готувалася друга евакуація, виникли непередбачені обставини — 17 серпня озброєні люди змусили екіпаж українського літака летіти до Ірану.

«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, в тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту», — розповів Єнін.

22 серпня військовий транспортник вивіз з Афганістану 31 українця і 52 іноземців.

Друга евакуація

Третій і останній евакуаційний рейс відбувся ввечері 23 серпня. Український літак останнім серед пасажирських бортів полетів з Кабула, після чого аеропорт закрився. На батьківщину повернувся 41 українець (включаючи 27 дітей) і 57 іноземних громадян.

Третя евакуація

Як повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в Афганістані залишаються ще близько 50 громадян України, які хочуть евакуюватися на батьківщину. Розглядаються чотири варіанти евакуації: на військовому транспортнику, на евакуаційному літаку країни-партнера України, на чартерному рейсі з країн-сусідів Афганістану або сухопутним маршрутом.

Нагадаємо, після першого евакуаційного рейсу про вивезення з Афганістану попросили більше 150 громадян України. Так, на базі під Кабулом залишалися 12 колишніх українських військовослужбовців, які приїхали до Афганістану працювати за контрактом з компанією-субпартнером ООН. Зараз аеропорт Кабула перестав приймати і відправляти літаки через загрозу теракту, і як довго це триватиме, поки невідомо.

Фото: вдруге за українцями в Кабулі довелося відправити військовий транспортник (GeneralStaff.ua/Facebook)

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