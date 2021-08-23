Подарунок до Дня Незалежності: Україна отримала транш від МВФ

У понеділок, 23 серпня, Україна отримала від Міжнародного валютного фонду. 1,9 млрд доларів СПЗ (Спеціальні права запозичення, Special Drawing Rights, SDR). Про це повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України від МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні!» — написала Рожкова.

Спеціальні права запозичення (англ. Special Drawing Rights, SDR) — штучний резервний та платіжний засіб, емітований Міжнародним валютним фондом. Має тільки безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках. Це платіжний засіб було створено МВФ у 1969 році як додаток до існуючих резервних активів країн-членів Фонду.

Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», директорка-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва оголосила про початок розподілу SDR в $ 650 млрд. Україна пропорційно своїй квоті у Фонді отримає понад 2,7 мільярда доларів.

Гроші надаються країнам для задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах під час глибокої кризи. 275 млрд доларів надійдуть в країни, що розвиваються та країни з низькими доходами.

Як вважають експерти, отримання грошей від МВФ може вплинути на курс національної валюти.

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