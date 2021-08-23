Зоопарк «для своїх», табличка Кернесу, парад вишиванок і MARUV: Харків святкує День міста

Харків 23 серпня, в День державного прапора України, відзначає День міста.

Святкування розпочалося на меморіалі Слави, де вшанували пам'ять воїнів, загиблих у Другій світовій війні. На Сергіївській площі підняли 100-метровий прапор України.

З площі Конституції до пам'ятника Шевченку пройшов парад вишиванок. У ньому брали участь близько 1500 осіб. На чолі колони несли величезний український прапор.

У місті після реконструкції частково відкрили оновлений зоопарк. Першими відвідати звіринець змогли діти з інвалідністю, комунальники та журналісти. На територію пускали тільки за іменними запрошеннями. Людей з інших міст волонтери всередину не пускали.

На будівлі Харківської міської ради з'явилася меморіальна дошка харківському міському голові 2010−2020 років Геннадію Кернесу. На церемонії відкриття були присутні місцеві чиновники, городяни, старший син мера Кирило Кернес, колишня цивільна дружина Оксана Гайсинська та пасинок Родіон Гайсинський.

Увечері в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького та на площі Свободи пройшов святковий концерт. У числі запрошених артистів — MARUV та Настя Каменських.

У вівторок, 24 серпня, Харків разом з усією Україною відзначатиме День Незалежності. У літературному музеї відкриють виставку «30 кроків Незалежності по-харківськи».

У День Незалежності в Україні пройдуть три паради, в яких візьмуть участь понад 5 тисяч військових.

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