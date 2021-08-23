Календар церковних свят у вересні: 12 важливих дат для православних
Для православних вірян вересень особливий місяць, у ньому, як і у серпні, багато великих християнських свят: Усікновення Глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього та інші.
«ФАКТИ» публікують календар головних православних свят вересня 2021 року, серед яких два великих двунадесятих — Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.
8 вересня — Стрітення Володимирської ікони Пресвятoй Богородиці.
11 вересня (велике недвунадесяте свято) — Усікновення глави Пророка, Предтeчі і Хрестителя Господнього Іоанна.
14 вересня — початок індикта — церковне новоліття.
17 вересня — ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина.
19 вересня — Михайлове Чудо — спомин чуда Архистратига Михаїла.
21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці — велике двунадесяте свято.
24 вересня — Пpеподобного Силуана Афонського.
27 вересня — Воздвиження Животворящого Хреста Господнього — велике двунадесяте свято.
30 вересня — Mученіц Віри, Надії, Любові та матеpі їхньої Софії.
У вересні немає довгих постів, але у певні дні потрібно дотримуватися обмежень.
В осінній м'ясоїд, який триває з 28 серпня — 27 листопада, обмежень по харчуванню немає Разом з тим, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 вересня потрібно дотримуватися принципів сухоїдіння — харчуватися хлібом, водою, сіллю, сирими фруктами та овочами, сухофруктами, горіхами, медом.
11 вересня, у день Усікновення Глави Іоанна Предтечі, дозволена гаряча рослинна їжа з маслом.
27 вересня, коли відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього, теж варто відмовитися від скоромного, а їсти каші з маслом, супи, овочі та фрукти.
Нагадаємо, у серпні православні відзначають три Спаса, перший з яких Маковій, потім яблучний та горіховий.
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