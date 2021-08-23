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Україна

Парад у Києві на День Незалежності: онлайн-трансляція

0:17 24 серпня 2021
Парад

У вівторок, 24 серпня, в рамках святкування 30-річчя Незалежності України пройдуть три військових параду, один з них — в центрі Києва. Буде організована онлайн-трансляція заходу.

Парад військ в Києві буде включати три колони: пішу, механізовану та повітряну. Він завершиться прольотом бойових літаків з пуском сигнальних ракет і димами в кольорах державного прапора України.

Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня можна подивитися:

  • на телеканалі UA: Перший (початок параду о 10:00, трансляція урочистостей з 8:40);
  • на телеканалі 1+1 (початок параду о 10:00);
  • на Facebook-сторінці Офісу президента;
  • на YouTube-каналі Офісу президента.

Подивитися онлайн-відеотрасляцію можна також на сайті «ФАКТІВ», буде вестися й текстова трансляція.

Відеоплеєр з трансляцією параду з'явиться за 5 хвилин до початку онлайну.

Незважаючи на те, що прогноз погоди обіцяє в Києві на День Незалежності грозу, столиця посилено готується до свята. Завершитися воно повинно грандіозним концертом на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, військовий парад до Дня Незалежності пройде також в Одесі.

Фото: pixabay.com

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