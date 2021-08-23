Парад у Києві на День Незалежності: онлайн-трансляція
У вівторок, 24 серпня, в рамках святкування 30-річчя Незалежності України пройдуть три військових параду, один з них — в центрі Києва. Буде організована онлайн-трансляція заходу.
Парад військ в Києві буде включати три колони: пішу, механізовану та повітряну. Він завершиться прольотом бойових літаків з пуском сигнальних ракет і димами в кольорах державного прапора України.
Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня можна подивитися:
- на телеканалі UA: Перший (початок параду о 10:00, трансляція урочистостей з 8:40);
- на телеканалі 1+1 (початок параду о 10:00);
- на Facebook-сторінці Офісу президента;
- на YouTube-каналі Офісу президента.
Подивитися онлайн-відеотрасляцію можна також на сайті «ФАКТІВ», буде вестися й текстова трансляція.
Відеоплеєр з трансляцією параду з'явиться за 5 хвилин до початку онлайну.
Незважаючи на те, що прогноз погоди обіцяє в Києві на День Незалежності грозу, столиця посилено готується до свята. Завершитися воно повинно грандіозним концертом на НСК «Олімпійський».
Нагадаємо, військовий парад до Дня Незалежності пройде також в Одесі.
Фото: pixabay.com10
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