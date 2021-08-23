В Україні внутрішній та закордонний е-паспорт офіційно прирівняли до паперового аналога: всі подробиці

В Україні набрав чинності закон про електронні паспорти. Тепер на законодавчому рівні електронні документи прирівняні до їхніх паперових аналогів. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Цифровими паспортами можна буде користуватися під час поїздок або польотів у межах території України, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також е-паспорти можна використовувати під час медичного обслуговування або банківських операцій. Дуже зручна опція для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, пошти, при придбанні товарів у магазині.

Цифрові паспорти дійсні для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Відзначимо, е-паспорти доступні тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

Цифрові документи у додатку «Дія» матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові або паперові аналоги.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі: «Закон про цифрові паспорти, який є першим глобальним кроком до режиму paperless в Україні, почав діяти. Paperless — це сто відсотків послуг в онлайні до 2024 року».

Як використовувати цифрові документи, можна дізнатися на порталі paperless.diia.gov.ua. За словами Федорова, там є покрокова інструкція — від авторизації у додатку або на порталі до отримання електронного підпису.

Надалі нові е-послуги будуть туди додавати та інструкції до них.

«Розуміємо, що до нового завжди важко звикнути. Тому, якщо у вас з якихось причин не беруть цифровий паспорт, пишіть у службу підтримки (https://chat.diia.gov.ua/), яка працює 24/7», — додав міністр.

Раніше у Держприкордонслужбі українцям пояснили, чи можна використовувати е-паспорт для виїзду за кордон.

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