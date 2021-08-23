Військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі: онлайн-трансляція

В День Незалежності в Україні пройде три парада — один з них в Одесі в акваторії Чорного моря. Спостерігати за урочистим проходженням бойових кораблів можна буде на міському пляжі Ланжерон о 10:00.

В програмі заплановано проходження бойових кораблів, катерів і суден. Буде проліт морської авіації та Повітряних Сил ЗСУ. Льотчики продемонструють фігури пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації.

Моряки покажуть артилерійський бій з катерами «противника», вогневе ураження берегових цілей і висадку десантників.

У параді братимуть участь катери країн-партнерів, Держприкордонслужби. На території одеського Морвокзалу буде демонстрація озброєння і військової техніки.

Пізно ввечері військові кораблі та катери підсвітять ілюмінацією.



«ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію параду. Відеоплеєр з трансляцією параду з'явиться о 9:55. Дивіться тут.

Нагадаємо, у парадах 24 серпня будуть задіяні понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектора, у тому числі учасників бойових дій, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

У Києві 24 серпня пройде парад військ, Марш захисників України та грандіозний концерт на НСК «Олімпійський».

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