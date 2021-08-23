Три найбільших національних прапора України підняли в Одесі (фото)

У понеділок, 23 серпня, в День державного прапора, над знаменитими Потьомкінськими сходами в Одесі розгорнули 30-метровий жовто-блакитний прапор — по числу років Незалежності України. У цьому дійстві взяли участь тисячі городян і гостей, на багатьох з них — вишиванки. Долучилися також військовослужбовці, учні Військово-морського ліцею ім. віце-адмірала Володимира Безкоровайного, оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти, який виконав державний гімн України.

Потьомкінські сходи

На Приморському бульварі, у «верхівки» гігантських сходів, в рамках традиційного Вишиванкового фестивалю пройшов флешмоб, в ході якого величезну національну сорочку наділи на один з основних символів Одеси — пам'ятник прогресивному градоначальнику Арману Емманюелю дю Плессі, герцогу де Рішельє.

За словами організаторів фестивалю, цю незвичайну вишиванку спрацювали майстрині Світлана Наконечна та Олена Шушпанова, відтворивши наряд із старовинних одеських вишиванок, в якій зберегли автентичний рисунок.

Потьомкінські сходи

Підкреслюється, що в орнаменті присутні найпоширеніші кольори: червоний — як символ потужної енергії, чорний — землі та родючості, синій — потужний оберіг, який українці здавна вважали одним з найважливіших, оскільки він символізує небо та воду. Крім того, присутній зелений, який символізує молодість, красу та безтурботність, і жовтий — колір меду та пшениці, що означає достаток і радість.

Сьогодні ж найбільший прапор регіону — 8×6 метрів — урочисто підняли на площі біля терміналу міжнародного аеропорту «Одеса». Для цього тут спорудили фундаментальний флагшток висотою в півсотні метрів. У церемонії взяли участь городяни, співробітники аеропорту, військовослужбовці, керівники міста та області.

аеропорт

Практично одночасно на півночі регіону, в місті Ананьєві, розгорнули найбільший в світі прапор України. Це полотнище розміром 60 на 40 метрів, площею 2400 квадратів занесено в національну Книгу рекордів. Прапор був виготовлений ще в «довоєнні» роки, вперше його розгорнули в Києві біля Національного університету імені Тараса Шевченка.

Воронцовський маяк

Напередодні в морському торговому порту, на головних «воротах» — Воронцовському маяку — також розгорнули 18-метровий прапор України, який має п'ятиметрову ширину. Розташований по всій «вертикалі» маяка, він помітний здалеку та символічно вітає всі суда.

Нагадаємо, в Краматорську підняли найбільший державний прапор в Донецькій області.

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