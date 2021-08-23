Буде видовищно: програма військово-морського параду в Одесі на День Незалежності

У цьому році День Незалежності України відзначається особливо урочисто. У Києві у цей день пройде парад військ, Марш захисників України та грандіозний концерт на НСК «Олімпійський».

В Одесі пройде військово-морський парад, в якому ВМС продемонструють свої бойові можливості. Прохід кораблів будуть супроводжувати оркестри. Спостерігати за урочистим проходженням бойових кораблів можна на міському пляжі Ланжерон о 10:00.

У програмі, крім проходження бойових кораблів, катерів та суден, також передбачений проліт морської авіації та Повітряних Сил ЗСУ. Льотчики демонструватимуть фігури пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації.

Глядачі також побачать проходження катерів країн-партнерів, Держприкордонслужби та яхт Одеської обласної Федерації вітрильного спорту. А морські десантники покажуть висадку, вогневе ураження берегових цілей й артилерійський бій з катерами «противника».

На території одеського Морвокзалу буде демонстрація озброєння та військової техніки.

Пізно ввечері військові кораблі і катери підсвітять ілюмінацією.

Репетиція військово-морського параду пройшла в Одесі 22 серпня. У море вийшли кораблі України та країн-партнерів НАТО — есмінець ВМС Італії Marina Militare Luigi Durand de la Penne і фрегат ВМС Болгарії Drazki.

Нагадаємо, у парадах 24 серпня будуть задіяні понад 5 тисяч військових й представників оборонного сектора, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня можна подивитися: на телеканалі UA: Перший (початок параду о 10:00, трансляція урочистостей з 8:40); на телеканалі 1 + 1 (початок параду о 10:00); на Facebook-сторінці Офісу президента; на YouTube-каналі Офісу президента.

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