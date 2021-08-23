26.61 / 26.82 30.98 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Програма Дня Незалежності в Києві: парад військ, Марш захисників і концерт на «Олімпійському»

15:55 23 серпня 2021
Парад

На честь 30-річчя Незалежності України в Києві пройдуть масштабні заходи.

Парад військ буде включати три колони:

  • пішу: участь представників усіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів; також заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром;
  • механізовану: будуть залучені озброєння та військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів;
  • повітряну: вперше передбачається одночасно участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного підприємства «Антонов» і держав-партнерів.

Буде проводиться онлайн-трансляція.

О 13:00 в центрі Києва відбудеться Марш захисників України. Ветерани та волонтери організованими колонами пройдуть за маршрутом: Бессарабська площа — вулиця Хрещатик — Майдан Незалежності.

О 14:00 в Києві почнеться річковий парад на Дніпрі — в районі Річкового вокзалу та Труханового острова. Плануються урочисте проходження катерів, проліт авіації та артилерійський салют.

На завершення свята відбудеться грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» — він розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, синоптики прогнозують у Києві грозу.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник

Де Таюне? Олега Винника запідозрили в розлученні з «таємною дружиною»

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн трансляцію

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

Злата Огнєвіч

Претенденти на серце Злати: названо учасників шоу «Холостячка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.