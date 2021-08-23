Програма Дня Незалежності в Києві: парад військ, Марш захисників і концерт на «Олімпійському»

На честь 30-річчя Незалежності України в Києві пройдуть масштабні заходи.

Парад військ буде включати три колони:

пішу: участь представників усіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів; також заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром;

механізовану: будуть залучені озброєння та військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів;

повітряну: вперше передбачається одночасно участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного підприємства «Антонов» і держав-партнерів.

Буде проводиться онлайн-трансляція.

О 13:00 в центрі Києва відбудеться Марш захисників України. Ветерани та волонтери організованими колонами пройдуть за маршрутом: Бессарабська площа — вулиця Хрещатик — Майдан Незалежності.

О 14:00 в Києві почнеться річковий парад на Дніпрі — в районі Річкового вокзалу та Труханового острова. Плануються урочисте проходження катерів, проліт авіації та артилерійський салют.

На завершення свята відбудеться грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» — він розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, синоптики прогнозують у Києві грозу.

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