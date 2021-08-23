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День Незалежності України 2021: красиві привітання та яскраві листівки

16:01 23 серпня 2021
Прапор України

День Незалежності — важливе свято для кожного українця: саме у цей день 30 років тому Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності України, і для нашої країни почалася нова епоха.

«ФАКТИ» вітають Україну та українців зі святом і пропонують увазі читачів привітання з Днем Незалежності у віршах та прозі.

* * *

«Пахне хвиля Дніпрова, мов сіно,
и гойдається в даль степову.
Україно моя, Україно.
Я для тебе на світі живу! «(Д.Павличко.)

* * *

З Днем Незалежності, Україно! Нехай це свято додасть сил, а любов до рідної землі не згасає у серці довіку. Слава Україні!

* * *

Міцній Україно, процвітай,
Нехай щасливим буде твій народ,
Незалежна ти, не забувай,
Гордою ходою завжди йди вперед!

* * *

Процвітання, здоров'я, міцного духу волелюбній Україні та українцям! День Незалежності — день, коли мрія про вільну країну стала реальністю.

* * *

«Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, и трави, и води …
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу ее, вічно живу и нову,
і мову ее солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі…" (В.Сосюра).

30-ту річницю незалежності Україна зустріне потрійним парадом: на Хрещатику в Києві, в Одесі та на річці Дніпро у столиці. До урочистостей 24 серпня залучать понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектору, у тому числі учасників бойових дій, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

А ввечері у вівторок запланований грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» .

Фото з Pixabay.

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