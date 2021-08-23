День Незалежності України 2021: красиві привітання та яскраві листівки

День Незалежності — важливе свято для кожного українця: саме у цей день 30 років тому Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності України, і для нашої країни почалася нова епоха.

«ФАКТИ» вітають Україну та українців зі святом і пропонують увазі читачів привітання з Днем Незалежності у віршах та прозі.

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«Пахне хвиля Дніпрова, мов сіно,

и гойдається в даль степову.

Україно моя, Україно.

Я для тебе на світі живу! «(Д.Павличко.)

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З Днем Незалежності, Україно! Нехай це свято додасть сил, а любов до рідної землі не згасає у серці довіку. Слава Україні!

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Міцній Україно, процвітай,

Нехай щасливим буде твій народ,

Незалежна ти, не забувай,

Гордою ходою завжди йди вперед!

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Процвітання, здоров'я, міцного духу волелюбній Україні та українцям! День Незалежності — день, коли мрія про вільну країну стала реальністю.

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«Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, и трави, и води …

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу ее, вічно живу и нову,

і мову ее солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,

сіяє вона над віками…

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна

в просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,

і в кожному серця ударі…" (В.Сосюра).

30-ту річницю незалежності Україна зустріне потрійним парадом: на Хрещатику в Києві, в Одесі та на річці Дніпро у столиці. До урочистостей 24 серпня залучать понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектору, у тому числі учасників бойових дій, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

А ввечері у вівторок запланований грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» .

Фото з Pixabay.

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