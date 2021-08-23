День Незалежності України-2021: історія та значення свята

День здобуття своєї незалежності Україна щороку відзначає 24 серпня. У 2021 році нашій незалежній країні 30 років. До кінця 20 століття Україна, як незалежна держава, не існувала — вона входила до складу різних імперій.

Саме 30 років тому 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Цей момент вважається відправною точкою в історії відродження нашої держави.

У грудні 1991 року був проведений всеукраїнський референдум, на якому громадяни висловили свою думку з приводу самостійності й незалежності своєї країни.

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України», — йдеться в постанові уряду від 20 лютого 1992 року.



У цьому році ця дата відзначається особливо урочисто. Заплановано низку святкових заходів, великий концерт на НСК «Олімпійський».

Сім видатних українців удостоїлися нагороди «Національна легенда України». Нагорода вручалася в Україні вперше.

24 серпня в Україні пройде потрійний парад: на Хрещатику в Києві, в Одесі та на річці Дніпро у столиці. У заході будуть задіяні понад 5 тисяч військових та представників оборонного сектора, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Про те, як у серпні 1991 приймали на засіданні Верховної Ради Акт незалежності України «ФАКТАМ» розповів перший президент Леонід Кравчук.

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