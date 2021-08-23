Одеса або Анталія: у мережі порівняли ціни та умови відпочинку на популярних курортах України та Туреччини

Нинішнього літа Одесу, де ціни на оренду житла зросли на 20 відсотків у порівнянні з минулим роком, називають найдорожчим українським курортом на чорноморському узбережжі.

У «ТСН» з'ясували, де нинішнім курортним сезоном відпочивати дешевше — в Одесі або турецькій Анталії.

Так, тижнева відпустка на українському курорті може обійтися від 7 до 10 тисяч гривень. І це тільки за житло. Так що до цієї суми потрібно додати вартість проїзду (близько тисячі гривень), харчування та розваг.

Наприклад, у готелях ціни стартують від тисячі гривень — чим більше зручностей пропонується туристам, тим вартість проживання вища. Так, за номер зі сніданком просять 1,3 тисячі гривень, а у готелях, де є умови для активного відпочинку, — від 2,2 тисячі за добу. Ну, а якщо готель знаходиться на березі моря, то й всі 2,5 тисячі гривень.

У приватному секторі ціни менше, проте і умови простіше. Наприклад, номер на двох можна зняти за 600 гривень.

У санаторіях, де туристи можуть не тільки відпочити, а й поправити здоров'я, ціни середні. Так, один з санаторіїв на березі озера з мінеральними водами і лікувальною гряззю, поселить у номер за 750−1300 гривень.

У Туреччині масовому туристу пропонують, в основному, багатоповерхові готелі з прекрасними видами на море. Наприклад, проживання у двомісному номері готелю рівня чотири зірки обійдеться близько 20 тисяч гривень за сім днів, а у п'ятизірковому — від 24 тисяч гривень.

Правда, у вартість путівки в Туреччину вже включені і переліт, і харчування — в готелях пропонується сервіс «все включено». Додаткові витрати — екскурсії, розваги та відвідування ресторанів. Наприклад, легкий обід у місцевому кафе обійдеться в середньому у 140 гривень, а вечеря для двох — у 400 гривень.

Переліт з Києва до Анталії (якщо вартість не включена в путівку) обійдеться в середньому у 2 тисячі гривень. Зі Львова — до 3 тисяч, з Дніпра (з пересадкою у Києві) — близько 4 тисяч гривень.

Видання наводить для порівняння ціни в Одесі, де легкий перекус у кафе обійдеться відпочивальникам у 150 гривень і вище, в ресторані — у 300 гривень. А комплексний обід на двох — близько 1800 гривень за три страви.

Раніше експерти туристичної галузі не виключали зростання цін на відпочинок в Єгипті — до 300 — 400 за тиждень проживання. Весь пакет послуг може подорожчати, як мінімум, на 10−20 відсотків.

Фото з Вікіпедії.

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