Був справжнім патріотом України: стало відомо ім'я бійця, убитого бойовиками на Донбасі

Побратими з 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу назвали ім'я бійця, який загинув на Донбасі 22 серпня.

«З журбою повідомляємо, що при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для сім'ї, друзів і побратимів. За словами товаришів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє», — повідомили в бригаді.

Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють співчуття рідним і близьким бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що 19 серпня на Донбасі снайпер противника вбив військовослужбовця 24-й ОМБр імені короля Данила Василя Островського.

Фото зі сторінки 28-й ОМБр у соціальних мережах.

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