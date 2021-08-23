Концерт на День Незалежності: де і коли дивитися онлайн трансляцію

День Незалежності 24 серпня, коли в Україні пройдуть кілька парадів — на Хрещатику у Києві, в Одесі та на річці Дніпро в столиці, завершиться грандіозним концертом на НСК «Олімпійський».

Початок концерту заплановано на 21:00. Квитки коштують від 200 до 2700 гривень.

фото https://kiev.karabas.com/

Концерт можна подивитися і по ТБ — його транслюватиме телеканал «1 + 1».

У шоу візьмуть участь Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, «Воплі Відоплясова», «Брати Гадюкіни», Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, Людмила Монастирська, «Океан Ельзи», Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, «СКАЙ», Руслана, «Скрябін», «ТНМК», Христина Соловій, Надя Дорофєєва, Дзідзьо, GO_A, Джамала, «Казка», BRUTTO, Монатік, MOZGI, TAYANNA, Вєрка Сердючка, Київський симфонічний оркестр і Національний академічний ансамбль імені Вірського.

Усі благодійні пожертвування від глядачів будуть спрямовані на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука, який отримав нагороду «Національна гордість України».

Ексклюзивне інтерв'ю до 30-ї річниці незалежності України президента (1991 — 1994 рр.) Леоніда Кравчука «При прийнятті Акту про незалежність найменша неточність могла закінчитися для України дуже погано» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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