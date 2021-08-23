26.61 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Києві відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України

11:08 23 серпня 2021
прапор

Україна святкує День Державного Прапора. Обласним центрам було доручено встановити стяги на центральних площах. Найбільший в Україні прапор традиційно підняли в Києві на печерських пагорбах біля монумента «Батьківщина-мати».

прапор
У церемонії брали участь захисники України

У столиці на церемонію підняття прапора прийшли ветерани АТО (ООС), київські старшокласники, яким до урочистої дати вручали паспорти, депутати Київради та представники столичної влади. Мер Віталій Кличко повідомив, що з нагоди свята на флагштоку встановили новий тризуб.

прапор
Флагшток було оновлено з нагоди свята

А президент Володимир Зеленський піднімав український прапор в Черкаській області. Там, в селі Мар'янівка був створений арт-комплекс «Географічний центр — серце України». Об'єкт являє собою 25 сталевих крил (по числу областей плюс Крим). У центрі встановлено 52-метровий флагшток і було урочисто піднято синьо-жовтий прапор, найбільший в області.

У день Державного Прапора в столиці став синьо-жовтим фасад Верховної Ради.

Увечері в кольори українського прапора будуть підсвічені будівлі Національної опери, палацу «Україна» і великих ТРЦ.

Нагадаємо, не в усіх регіонах установка прапора відбувалася гладко. Один з флагштоків під час монтажу впав на автомобіль.

фото kyivcity.gov.ua

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

гроші

Грошей чекати доведеться дуже довго: стало відомо, коли українці зможуть отримувати виплати по накопичувальних пенсіях

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.