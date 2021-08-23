У Києві відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України

Україна святкує День Державного Прапора. Обласним центрам було доручено встановити стяги на центральних площах. Найбільший в Україні прапор традиційно підняли в Києві на печерських пагорбах біля монумента «Батьківщина-мати».

У церемонії брали участь захисники України

У столиці на церемонію підняття прапора прийшли ветерани АТО (ООС), київські старшокласники, яким до урочистої дати вручали паспорти, депутати Київради та представники столичної влади. Мер Віталій Кличко повідомив, що з нагоди свята на флагштоку встановили новий тризуб.

Флагшток було оновлено з нагоди свята

А президент Володимир Зеленський піднімав український прапор в Черкаській області. Там, в селі Мар'янівка був створений арт-комплекс «Географічний центр — серце України». Об'єкт являє собою 25 сталевих крил (по числу областей плюс Крим). У центрі встановлено 52-метровий флагшток і було урочисто піднято синьо-жовтий прапор, найбільший в області.

У день Державного Прапора в столиці став синьо-жовтим фасад Верховної Ради.

До Дня Державного Прапора України на площади Конституції перед будівлею Верховної Ради України відбулася церемонія Підняття Прапора Незалежностіpic.twitter.com/aT97aodr6o Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 23, 2021

Увечері в кольори українського прапора будуть підсвічені будівлі Національної опери, палацу «Україна» і великих ТРЦ.

Нагадаємо, не в усіх регіонах установка прапора відбувалася гладко. Один з флагштоків під час монтажу впав на автомобіль.

фото kyivcity.gov.ua

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