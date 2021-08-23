Прибирання у шкільних класах: чи повинні батьки за це платити

У попередній публікації, присвяченій початку навчального року, співголова Громадського обʼєднання «БАТЬКИ SOS» Олена Бондаренко розповіла, як батьки можуть допомагати школам фінансово або ж протидіяти вимаганню грошей вчителями та батьківськими комітетами, у яких школах можуть вимагати носіння шкільної форми, чому за прибирання в класах платять батьки тощо. Також про ці проблеми стосунків батьків, дітей та педагогів «ФАКТАМ» розповів директор однієї з київських шкіл (свою особу він попросив не розкривати).

— Як ви самі знаєте, шкільної форми вже немає, вона в минулому. Кошти на друковані зошити теж заборонено збирати. Якщо батьки хочуть, то можуть їх придбати самостійно, а ось централізовано — заборонено. Я своїм вчителям говорю: вчитель не повинен зобов’язувати та говорити батькам, що їм потрібно купити дитині такий-то зошит. Проте не завжди всі, мабуть, чують, хочуть чути цю інформацію. Але друковані зошити та підручники ніхто не зобов'язаний купувати.

Так, рекомендувати вчителі можуть, але батьки вирішують самостійно. Якщо вони вважають, що дитині потрібен зошит і це полегшить їй навчання, то можуть придбати. Підручниками ми забезпечені стовідсотково, а ось зошити нам не дають, тому й виникають питання. Проте є документ про заборону збору грошей на друковані зошити.

— А щодо батьківських комітетів, які збирають гроші у фонд класу, школи, оплачують прибирання в класах?

— У нас немає платного прибирання в класах. Знову ж таки, й фонду школи як такого немає. На одному з засідань минулого року було ухвалене рішення: якщо хтось з батьків хоче допомагати, то допомагає, це не заборонено. Але централізовано кошти у фонд школи ніхто не збирає.

— А якщо батьки хочуть щось зібрати для класу?

— Для класу — це вже їхнє рішення. Батьки, буває, купують водичку, кулери тощо. Хоча минулого року кожна дитина мала приносити свою пляшечку з водою, бо кулери були під забороною через карантин. Цього року будемо дивитись виключно по тих санітарних нормах і вимогах, що будуть поставлені.

— У багатьох школах одна з основних статей видатків батьків — оплата прибирання класів. «Технічки» кажуть, що вони не зобов’язані прибирати в класах, адміністрація — що прибиральниць не вистачає. І батьки збирають гроші та платять тим же шкільним «технічкам», яких «не вистачає», щоб не прибирати за дітьми самим.

— «Технічки» зобов'язані прибирати у класах. У нас прибиральниця закріплена за кожним кабінетом не тільки молодшої школи, а й старшої. Наприкінці дня вона повинна не просто помити кабінет, а ще й протерти парти, продезінфікувати різні місця, куди мають доступ діти. Це входить в її обов’язки.

— Тобто ті відмовки, що «технічок» не вистачає, 500 квадратних метрів вона на встигає прибрати…

— Вистачає. Ми подаємо на тарифікацію за всіма нормами, й нам закладають стільки ставок прибиральниць, що їх вистачає. Можливо, десь є не заповнені вакансії, це інше питання. Але є певна площа, і на цю площу виділяється необхідна кількість ставок. Враховується кожен кабінет, кожен коридор, інші приміщення, все це обов'язкове до прибирання техпрацівницями, ті 500 квадратних метрів на ставку. Тому якщо щось десь дозбирують, це неправильно абсолютно.

— Зараз вводиться Нова українська школа та в багатьох школах батьків попереджають, що вони ще тільки зараховані у перший клас, але їм уже треба купити шафу, килимок для куточку відпочинку, акваріум чи клітку для живого куточка тощо. Наскільки це повинно фінансуватись комунальною владою, школою чи батьками?

— Воно й фінансується практично все державою. Коли розпочинали НУШ, то, можливо, ще чогось десь не вистачало, не завжди «стінки» довозили у кабінети нові, інші меблі. А останні два роки нам вже кожного року дають учнівські парти, дають «стіночки» в кабінет, різні матеріали. Практично все по НУШ держава забезпечує. І смарт-дошку, і ноутбук, і принтер — все це є в кабінетах. Звичайно, це має забезпечувати держава, і в повному обсязі це робить. На сьогоднішній день у нас кабінети першачків уже укомплектовані. Тому проблем немає. І навіть ремонт зробили за державні кошти в кабінетах.

— Тобто якщо десь збирають на це гроші, то це недопрацювання місцевої влади?

— На місцевому рівні. В нашому районі ідеально все. Об’їзд нещодавно відбувався, деякі школи об’їжджали та перевіряли. Вже парти нові встановлені, все є новеньке, все гарно, чекаємо на діток.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи мають школи право вимагати у батьків довідки про щеплення дітей.

Фото Pixabay

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