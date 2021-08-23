Вакцинація від коронавірусу: названа кількість повністю імунізованих українців

В Україні, де МОЗ раніше оприлюднив рекомендації щодо вакцинації дітей, станом на ранок понеділка, 23 серпня, вакциновано (переважно однією дозою) понад 5 мільйонів українців.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу щеплення зробили 42 715 осіб: одну дозу отримали 14 590 громадян, завершили імунізацію 28 125 українців.

«З початку прищеплювальної кампанії вакциерваер 5 071 660 осіб, з них отримали одну дозу — 5 071 658 громадян, дві дози — 3 136 376 українців», — йдеться у повідомленні.

За 22 серпня підтверджені 610 нових випадків COVID-19, у тому числі у 33 дітей і трьох медпрацівників.

У лікарні потрапили 425 осіб, одужали 434 пацієнта, для 17 українців хвороба стала смертельною.

«За минулу добу найбільше випадків ковіду зареєстрували у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях», — зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, що на Львівщині після інфікування штамом коронавірусу «Дельта» помер 36-річний житель Стрийського району. У пацієнта була супутня патологія — цукровий діабет. Чоловік перебував у групі ризику і потребував вакцинації, проте до медиків за цим не звертався.

Фото з Pixabay.

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