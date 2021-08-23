Лише в якості гуманітарної допомоги: названо єдину умову поставок води в окупований Крим

Після перекриття Північно-Кримського каналу і переорієнтування його на потреби Херсонської області вода в окупований Крим може поставлятися, але в бутильованому вигляді. Україна готова взяти участь у такій гуманітарної місії. Про це в коментарі LB.ua розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

«У випадку погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму і самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованою водою… Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості», — повідомив заступник міністра.

За словами заступника міністра, досвід з поставками бутильованої води вже є — така гуманітарна допомога надходить на окупований Донбас, де в деяких населених пунктах вода в водогону подається в будинки лише раз на тиждень.

Що стосується дніпровської води, то заступник міністра підтвердив, що Північно-Кримський канал може бути наповнено тільки після деокупації півострова. На 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу в Херсонській області майже добудована резервна дамба, щоб не дати воді потрапити в Крим

Фото commons.wikimedia.org

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