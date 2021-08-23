За борги за комуналку українців хочуть відключати від тепломереж цілими будинками: хто може постраждати

Підприємства теплокомуненерго шукають нові способи впливати на споживачів-боржників. Практика показала, що недобросовісних користувачів не лякають ні нарахована пеня, ні погроза судовими процесами. Одним з таких нових механізмів може стати відключення від опалення всіх мешканців будинку, повідомляє today.ua.

Енергетики наводять як приклад газопостачальні компанії і постачальників електроенергії. Вони мають право відключати злісних неплатників від газу і електрики. З огляду на те, що централізоване опалення неможливо перекрити лише одній сім'ї, теплокомуненерго пропонують укласти із споживачами принципово нові договори: щоб компанія відповідала за постачання теплоносія не в квартиру, а виключно до входу в будинок.

«У підприємства є майно, яке закінчується на вводі в будинок. Там і повинен бути укладений договір на поставку — з будинком, ОСББ, ЖЕКом, управителем. І тоді підприємство буде мати можливість обмежити теплопостачання споживачеві будинку», — вважає генеральний директор «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко.

З цією думкою згодні й інші теплопостачальні компанії: деякі споживачі можуть не платити роками, а тому в таких умовах компанії не вистачить ніякої фінансової «подушки». Отже, прийшов час для принципово нових механізмів впливу на населення.

Згідно зі свіжими даними від Держстату, в цілому по Україні населення заборгувало за опалення і гарячу воду 21 млрд гривень. Більше — лише борги за поставлений газ. Станом на липень найбільшими боржниками за тепло були Київ (понад 5 млрд гривень заборгованості сумарно), Харків і область (4 млрд грн), Дніпро і область (2,8 млрд гривень).

Нагадаємо, колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко підрахував, що суми за опалення в платіжках в новому опалювальному сезоні можуть зрости на 1500 гривень (за середню квартиру 60 кв. м). Подорожчає і гаряча вода. У деяких регіонах підвищення цін вже відбулося.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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