Іван Марчук, Софія Ротару і ще п'ятеро українців отримали перші нагороди від президента «Національна легенда»

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження видатних українців нагородою «Національна легенда України».

Нагороди, яка вперше вручається в країні, були удостоєні семеро відомих співвітчизників: співачка, народна артистка України і Герой України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист і Герой України Юрій Рибчинський; генеральний директор — художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського, народний артист і Герой України Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка, народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін. Нагороду, присуджену посмертно композитору, народному артисту та Герою України Мирославу Скорику, Зеленський вручив його дружині Адріані Ярославівні.

Іван Марчук і Володимир Зеленський

Софія Ротару і Юрій Рибчинський

«Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни», — зазначив президент і додав: «Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві. Тому хочу разом з дружиною вас привітати».

Олег Блохін

Володимир Зеленський також зазначив, що нагородою «Національна легенда України» щорічно нагороджуватимуть видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки.

Раніше президент нагородив медаллю «За врятоване життя» 12-річну жительку закарпатського села Стебне Тетяну Тулайдан, яка під час руйнівної повені 10 липня врятувала брата і ще трьох дітей.

Фото Офісу президента.

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