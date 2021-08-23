Іван Марчук, Софія Ротару і ще п'ятеро українців отримали перші нагороди від президента «Національна легенда»
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження видатних українців нагородою «Національна легенда України».
Нагороди, яка вперше вручається в країні, були удостоєні семеро відомих співвітчизників: співачка, народна артистка України і Герой України Софія Євдокименко-Ротару; поет-пісняр, драматург, сценарист, народний артист і Герой України Юрій Рибчинський; генеральний директор — художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського, народний артист і Герой України Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету, балетмейстерка, народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін. Нагороду, присуджену посмертно композитору, народному артисту та Герою України Мирославу Скорику, Зеленський вручив його дружині Адріані Ярославівні.
«Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни», — зазначив президент і додав: «Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві. Тому хочу разом з дружиною вас привітати».
Володимир Зеленський також зазначив, що нагородою «Національна легенда України» щорічно нагороджуватимуть видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки.
Раніше президент нагородив медаллю «За врятоване життя» 12-річну жительку закарпатського села Стебне Тетяну Тулайдан, яка під час руйнівної повені 10 липня врятувала брата і ще трьох дітей.
Фото Офісу президента.313
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