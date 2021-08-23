Головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швець вручив спеціальну нагороду на «Чорноморських Іграх»

У Скадовську завершився наймасштабніший дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри», на якому цьогоріч обрали двох переможців та вручили їм головну нагороду — Гран-прі пісенного конкурсу, а також нагородили дітей, які проявили себе під час організації заходу.

За роки існування фестиваль трансформувався та розширював рамки. Зараз це не просто вокальний конкурс з виступом артистів, а й освітні програми для учасників, майстер-класи та дискусійні клуби за участю дітей, їхніх батьків, представників музичної індустрії.

Діти активно залучені до процесу створення та організації фестивалю. Вони входять до режисерських та адміністративних груп, набираються досвіду у пресцентрі, засвоюють ази журналістики.

Головний редактор газети «ФАКТИ», яка виступила інформаційним партнером фестивалю, Олександр Швець три дні спостерігав за діяльністю юних журналістів та відзначив їхні здібності.

«18 років тому команда Миколи Баграєва почала шукати та знаходити зірочок українського шоу-бізнесу. Багато з тих, хто був на цій сцені, стали справжніми зірками. Ми придивлялися до роботи пресцентру та до тих, хто може стати зіркою української журналістики, й вирішили відзначити найкращого, найперспективнішого майбутнього журналіста. Це Катерина Шаповаленко», — сказав Олександр Юхимович зі сцени й запросив 15-річну учасницю з Києва на професійну практику в газету та на сайт «ФАКТИ».

«Чорноморські Ігри» втілюють у життя дитячі мрії з 1998 року. Тут юні артисти отримують впевненість і знання, спілкуються з лідерами думок та професійними артистами, стають справжніми зірками, як це сталося з Надею Дорофєєвою, Тіною Кароль, Настею Каменських, Юлією Саніною та багатьма іншими артистами, які вперше заявили про себе на фестивалі.

Як зазначає засновник фестивалю Микола Баграєв, основне завдання творців «Чорноморських Ігор» — мотивувати дітей, дати їм розуміння професії.

Цього року під час проведення «Чорноморських Ігор» лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя здійснив мрію маленького артиста — заспівав дуетом з Іллєю Коновченком.

Раніше засновник фестивалю Микола Баграєв в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» розкрив подробиці нинішніх «Ігор».

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