Україна змогла переконати США в «нездійсненності» Мінських угод: екс-радник Путіна вказав на важливі деталі

За той недовгий час, що минув з моменту зустрічі лідерів США і Росії, українська сторона змогла переконати Штати в абсолютній нездійсненності Мінських угод. Та вже за місяць США перестали публічно підтримувати Мінські домовленості, їх навіть не згадують в офіційних заявах. Про це заявив колишній радник Путіна, а зараз економіст і політичний аналітик Андрій Ілларіонов в ефірі «Україна 24».

Ілларіонов нагадав, що за підсумками зустрічі в Женеві і Джо Байден, і Володимир Путін наполягали на виконанні Мінських угод. Про те саме говорила і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Але вже через місяць — на зустрічі Байдена з канцлером ФРН — пункт про Мінські угоди підтримувала лише Німеччина, але не США.

«Тобто США вже не виступали за виконання Мінських угод. І це прямий результат принципової позиції, зайнятої українською дипломатією… З тих пір вже минув місяць — не було жодної заяви з Вашингтона на якомусь рівні, який би свідчив про підтримку адміністрацією США Мінських угод», — звернув увагу Ілларіонов.

«Що сказала українська дипломатія? Вона сказала: Мінські угоди для нас неприйнятні. Сказала публічно, непублічно, на всіх рівнях… Протягом двох місяців принципова жорстка позиція української дипломатії про неприйнятність Мінських угод дає свої результати», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, 31 серпня в США має відбутися зустріч президентів США і України. Обговорюватимуться три блоки питань, в тому числі російська агресія в Україні та шляхи протистояння.

Фото скріншот відео Украина 24/YouTube

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