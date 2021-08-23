Перекриття вулиць в Києві 23 серпня: повний список

У Києві в понеділок, 23 серпня, у зв'язку зі святкуваннями Дня Державного Прапора України перекрито ряд центральних вулиць. На деяких рух було закрито ще з 6 години ранку, ще частину буде закрито для проїзду ввечері, зважаючи на підготовку до параду військ 24 серпня. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Перекрито центр Києва

З 06.00 23 серпня закриті для руху вулиці:

Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку);

Шовковична (від вул. Михайла Грушевського до Інститутської);

Володимирська (від перехрестя з вул. Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка);

провулок Рильського (від перехрестя з вул. Стрілецькою до Володимирської);

Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до Володимирської);

Мала Житомирська (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка);

Миколи Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал);

Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до Леонтовича).

Увечері з 22:00 буде закрито рух вулицями:

Інститутська;

Ольгинська;

Станіславського;

Городецького;

Заньковецької;

прилеглими до площі Івана Франка.

Крім того, буде перекрито рух на наступних вулицях:

Набережне шосе (від мосту Метро до Дніпровського узвозу);

Алея Героїв Крут;

Дніпровський спуск;

Інститутська (від Садової до Кріпосного провулку);

Михайла Грушевського (від Європейської площі до вул. Садової);

Кріпосний провулок;

Івана Мазепи (до вул. Лаврської);

Лаврська;

Старонаводницька;

Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі);

Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика);

Майдан Незалежності (від Хрещатика до вул. Костьольної);

Михайлівська;

Велика Житомирська (від Михайлівської до Олеся Гончара);

Садова.

До закінчення святкувань закриті:

Паркова дорога (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного);

Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

Липська (від вул. Михайла Грушевського до Інститутської).

Нагадаємо, Патрульна поліція просила водіїв з розумінням поставитися до перекриття вулиць, але з початку введення обмежень вже було кілька зіткнень між автовласниками і правоохоронцями.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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