Перекриття вулиць в Києві 23 серпня: повний список
У Києві в понеділок, 23 серпня, у зв'язку зі святкуваннями Дня Державного Прапора України перекрито ряд центральних вулиць. На деяких рух було закрито ще з 6 години ранку, ще частину буде закрито для проїзду ввечері, зважаючи на підготовку до параду військ 24 серпня. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
З 06.00 23 серпня закриті для руху вулиці:
- Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку);
- Шовковична (від вул. Михайла Грушевського до Інститутської);
- Володимирська (від перехрестя з вул. Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка);
- провулок Рильського (від перехрестя з вул. Стрілецькою до Володимирської);
- Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до Володимирської);
- Мала Житомирська (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка);
- Миколи Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал);
- Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до Леонтовича).
Увечері з 22:00 буде закрито рух вулицями:
- Інститутська;
- Ольгинська;
- Станіславського;
- Городецького;
- Заньковецької;
- прилеглими до площі Івана Франка.
Крім того, буде перекрито рух на наступних вулицях:
- Набережне шосе (від мосту Метро до Дніпровського узвозу);
- Алея Героїв Крут;
- Дніпровський спуск;
- Інститутська (від Садової до Кріпосного провулку);
- Михайла Грушевського (від Європейської площі до вул. Садової);
- Кріпосний провулок;
- Івана Мазепи (до вул. Лаврської);
- Лаврська;
- Старонаводницька;
- Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі);
- Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика);
- Майдан Незалежності (від Хрещатика до вул. Костьольної);
- Михайлівська;
- Велика Житомирська (від Михайлівської до Олеся Гончара);
- Садова.
До закінчення святкувань закриті:
- Паркова дорога (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного);
- Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- Липська (від вул. Михайла Грушевського до Інститутської).
Нагадаємо, Патрульна поліція просила водіїв з розумінням поставитися до перекриття вулиць, але з початку введення обмежень вже було кілька зіткнень між автовласниками і правоохоронцями.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»110
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