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Україна

Перекриття вулиць в Києві 23 серпня: повний список

8:15 23 серпня 2021
поліція

У Києві в понеділок, 23 серпня, у зв'язку зі святкуваннями Дня Державного Прапора України перекрито ряд центральних вулиць. На деяких рух було закрито ще з 6 години ранку, ще частину буде закрито для проїзду ввечері, зважаючи на підготовку до параду військ 24 серпня. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

карта киева
Перекрито центр Києва

З 06.00 23 серпня закриті для руху вулиці:

  • Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку);
  • Шовковична (від вул. Михайла Грушевського до Інститутської);
  • Володимирська (від перехрестя з вул. Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка);
  • провулок Рильського (від перехрестя з вул. Стрілецькою до Володимирської);
  • Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до Володимирської);
  • Мала Житомирська (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка);
  • Миколи Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал);
  • Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до Леонтовича).

Увечері з 22:00 буде закрито рух вулицями:

  • Інститутська;
  • Ольгинська;
  • Станіславського;
  • Городецького;
  • Заньковецької;
  • прилеглими до площі Івана Франка.

Крім того, буде перекрито рух на наступних вулицях:

  • Набережне шосе (від мосту Метро до Дніпровського узвозу);
  • Алея Героїв Крут;
  • Дніпровський спуск;
  • Інститутська (від Садової до Кріпосного провулку);
  • Михайла Грушевського (від Європейської площі до вул. Садової);
  • Кріпосний провулок;
  • Івана Мазепи (до вул. Лаврської);
  • Лаврська;
  • Старонаводницька;
  • Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі);
  • Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика);
  • Майдан Незалежності (від Хрещатика до вул. Костьольної);
  • Михайлівська;
  • Велика Житомирська (від Михайлівської до Олеся Гончара);
  • Садова.

До закінчення святкувань закриті:

  • Паркова дорога (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного);
  • Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • Липська (від вул. Михайла Грушевського до Інститутської).

Нагадаємо, Патрульна поліція просила водіїв з розумінням поставитися до перекриття вулиць, але з початку введення обмежень вже було кілька зіткнень між автовласниками і правоохоронцями.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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