Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн трансляцію
Свій 30-й День Незалежності Україна вперше відзначатиме потрійним парадом: на Хрещатику в Києві, в Одесі та на річці Дніпро у столиці.
За інформацією МВС та Міноборони, до урочистостей 24 серпня залучать понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектора, у тому числі учасників бойових дій, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.
Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня можна подивитися:
на телеканалі UA: Перший (початок параду о 10:00, трансляція урочистостей з 8:40);
на телеканалі 1 + 1 (початок параду о 10:00);
на Facebook-сторінці Офісу президента;
на YouTube-каналі Офісу президента.
24 серпня військовий парад до 30-річчя Незалежності пройде на морі в Одесі та на суходолі у Києві.
Парад військ, проведення якого заплановано на столичному Хрещатику, буде включати три колони:
- прохід пішої колони: участь представників усих сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів та делегатів від приблизно 15 країн-партнерів; також заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром;
- проїзд механізованої колони: будуть залучені озброєння і військова техніка сил безпеки і оборони України, а також військова техніка країн-партнерів;
- проліт повітряної колони: вперше передбачається одночасно участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного підприємства «Антонов» і держав-партнерів.
А завершиться парад прольотом бойових літаків з пуском сигнальних ракет і димами кольорів державного прапора України.
На річці Дніпро у Києві передбачено урочисте проходження катерів та проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки. Зокрема заплановано повітряний показ літаків і вертольотів, морський показ катерів з висадкою десанту, проходження цивільних яхт і катерів.
Крім того, одночасно з проведенням параду на Хрещатику запланований артилерійський салют з Труханова острова.
В Одесі основними елементами святкових урочистостей повинні стати урочисте проходження бойових кораблів, у тому числі країн-партнерів, патрульних катерів, яхт, проліт авіації, вогневе ураження берегових цілей, демонстраційний артилерійський бій з катерами «противника», висадка десанту.
А напередодні, 23 серпня, по всій Україні будуть підняті величезні прапори. Їх не будуть опускати ніколи.
У цей же день пройде перший саміт з деокупації Криму. На «Кримську платформу» приїдуть зарубіжні представники. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри та глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.
В цей же день стартує «саміт перших леді». Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.
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