«Битва на медуз»: у Кирилівці туристи почали влаштовувати дивні розваги з морськими мешканцями

Поки влада Кирилівки намагаються заборонити туристам виносити медуз з води та влаштовувати з них «могильники», невгамовні відпочивальники вирішили використовувати жителів моря в інших, дуже дивних цілях.

Так, деякі з них намагаються використовувати медуз в якості балістичних снарядів, кидаючи ними один в одного. Про це пише «РИА Мелітополь» .

На ролику видно, як чоловіки заходять у море і з усієї сили кидають морських мешканців ніби м'яч, весело сміючись при цьому.

Туристи явно не бояться отримати опіки або ж нашкодити медузам.

На щастя, не всі читачі матеріалу оцінили «геройство» чоловіків, адже вони не тільки шкодили медузам, але і ризикували своїм здоров'ям, а також здоров'ям тих, хто міг випадково потрапити під «кидок».

Нагадаємо, раніше в Кирилівці відпочиваючі виносили медуз з моря в поліетиленових пакетах.

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