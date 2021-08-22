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Україна

Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив про необхідність армії готуватися до звільнення окупованої території

20:04 22 серпня 2021
Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний, який змінив на цій посаді Руслана Хомчака, впевнений, що загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну не зникла. Українська армія повинна бути до цього готова, а також готова до наступальних дій для звільнення окупованих територій.

Про це він заявив на IV міжнародному волонтерському і ветеранському форумі в Києві.

Залужний підкреслив, що війна на сході України триває і майже щодня є вбиті і поранені.

Він зазначив, що для того, щоб захищати країну, ЗСУ мають отримувати від держави все необхідне озброєння та військову техніку.

Залужний наголосив на ставленні суспільства до того, що відбувається на Донбасі. Він вважає важливим, «щоб суспільство не забуло, що йде війна, щоб суспільство не відокремило від себе ветеранів та волонтерів».

Нагадаємо, в зоні бойових дій на Донбасі у ЗСУ майже щодня є втрати — поранені й убиті. Сьогодні ще один український боєць отримав поранення несумісне з життям.

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