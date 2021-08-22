На Донбасі бойовики вбили українського військового

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ситуація залишається нестабільною — окупанти порушують режим тиші, гинуть українські військові. У неділю, 22 серпня, проросійські бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, повідомили у штабі ООС.

Під обстріли попали опорні пункти українських воїнів у районі Луганського та Мар'їнки. Тут російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганському зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.

«Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня біля селища Нью-Йорк (раніше — Новгородське) в Донецькій області смертельно поранений український військовий.

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