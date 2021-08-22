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Оксамитовий сезон в Коблево: що пропонують на курорті та за якими цінами

17:14 22 серпня 2021
Коблево

Курортна зона села Коблево знаходиться у чотирьох кілометрах від траси Одеса-Миколаїв та примикає до Тилигульского лиману, відомого своїм лікувальними грязями, пише ТСН.

Місце унікальне кліматичними умовами. Відпочинок у Коблево відрізняється від інших місць на Чорноморському узбережжі наявністю соснового бору на територіях зони відпочинку.
Пляжі на курорті широкі і довгі до 6 км. Туристам пропонують всі види звичайного пляжного сервісу.

Ціни на житло на курорті різні — від 200 грн до 600 грн на добу з людини. Проживання у готелях обійдеться дорожче. Стандартний номер коштує 300 грн на добу з людини. Люкс-номер — від 1000 грн на добу. У номерах: телевізор, кондиціонер, гаряча вода, холодильник, Wi-Fi, чайник, шафа.

Вибагливим туристам запропонують екоготель. Це приміщення в лісовій зоні, але зовсім недалеко до моря — 150 метрів.

За бажанням можна вибрати житло у приватному секторі, ціни стартують від 150 грн на добу з людини.

З розваг туристам пропонують відвідування аквапарку, луна-парку «Коблево», «Родео Парку», острова Березань та індустріальної ферми «Устриці Скіфії».

Доїхати до Коблева можна трасою М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (частина європейської Е58). Відстань від Одеси — 40 км, від Миколаєва — 80 км.
Автобуси з Одеси щогодини відправляються від залізничного вокзалу.

Поїздка у Коблево з Миколаєва займає приблизно 1,5 години. З міста відходять маршрутні таксі, які їдуть прямо до автостанції «Коблево». Влітку маршрутки ходять через кожні 15−20 хвилин.

Деякі українці, побувавши у Коблево, незадоволені ставленням до туристів й не збираються повертатися на цей курорт.

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