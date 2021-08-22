Кличка не пустили зустрічати Меркель в «Борисполі», мер заявив, що прориватися не буде: перші подробиці

Візит в Україну федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель почався з політичного скандалу — мера Києва Віталія Кличка, який хотів зустріти гостю в аеропорту «Бориспіль», туди не допустили.

На відео, яке виклав мер в Telegram, він пояснив, що його присутність в аеропорту обумовлено протоколом, і під час всіх попередніх візитів Меркель в українську столицю Кличко був у числі тих, що зустрічають, але на цей раз щось пішло не так.

«Силою прориватися, звичайно, не буду. Але таке в моїй практиці мера — вперше», — сказав Кличко, назвавши те, що відбувається, «цирком».

Нагадаємо, раніше в своєму Facebook мер Києва висловив обурення «системним політично мотивованим» тиском на столичну владу, вважаючи його небезпечним прецедентом для всієї країни. На думку Кличка, столичну владу хочуть дискредитувати і створити перешкоди для втілення важливих для міста і киян проектів.

596

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter