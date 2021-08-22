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Україна

Україна евакуювала з Афганістану ще 83 осіб, більшість — іноземці

10:32 22 серпня 2021
Літак

Україна евакуювала з Афганістану, де нещодавно до влади прийшли таліби, 83 осіб. Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

«Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану, де загострилася безпекова ситуація. Вранці до Києва з Кабула прибув наш військовий літак, яким евакуйовано 83 особи, зокрема 31 українець. Робимо все, щоб громадяни України в усьому світі відчували захист своєї держави», — написав він.

Як повідомив Офіс президента України у Facebook, військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил прибув до Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу», — повідомили в Офісі президента.

Як писали «ФАКТИ», на військовій базі в Афганістані перебували 12 українських громадян. Це були колишні військовослужбовці, які приїхали в Афганістан працювати за контрактом із компанією, що співпрацює з ООН.

Нагадаємо також, що раніше відправлений до Афганістану за українцями літак не міг сісти в Кабулі через відсутність безпечного коридору для доступу в аеропорт.

Фото: Twitter Володимира Зеленського

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