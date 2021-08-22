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Україна

В УДО попередили, що будуть збивати безпілотники в небі над Києвом під час святкування Дня Незалежності

9:39 22 серпня 2021
БПЛА

В Україні під час святкування Дня Незалежності, а також під час проведення репетиції святкування 22 серпня, що відбудеться з перекриттям центральних вулиць столиці, буде заборонено використання безпілотників громадянами. Про це йдеться у повідомленні Управління державної охорони України у Facebook.

«Шановні пілоти та власники безпілотних літальних апаратів! Нагадуємо про заборону польотів на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України! Буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення). Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку. Ознайомитися з картою зони заборон та обмежень використання повітряного простору ви зможете за посиланням: https://bit.ly/3j6KeTM», — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», у День Незалежності «Київпастранс» вирішив продовжити роботу муніципального наземного транспорту.

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