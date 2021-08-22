У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

Нашестя медуз в Азовському і Чорному морях, яке так засмучувало курортників в нинішньому сезоні, може повторитися і в майбутньому. Про причини завідувач відділом Українського наукового центру екології моря, кандидата біологічних наук Олександр Гончаров розповів в інтерв'ю Фокусу.

Справа в тому, пояснив біолог, що Чорне і Азовське моря є найбільш замкнутими морями в світі, а це значить, що всі забруднюючі речовини залишаються в них. Тим більше, що 80% вод з морів потрапляє на північно-західну шельфову частину, яка має відносно невелику глибину, і тому сторонні хімічні речовини, що накопичуються в воді, залишаються в придонному шарі.

«Основні забруднюючі хімічні речовини — це азот і фосфор, які використовуються в сільському господарстві. Вони змиваються дощами в річки, а річки несуть їх в моря. Ці речовини викликають бурхливий ріст водоростей, як в річках, так і в морях «, — констатував учений, нагадавши, що цими водоростями і харчуються медузи.

Крім того, в наші моря потрапляють так звані інвазивні види морських організмів — їх поява пов'язана з вантажними судами, які беруть воду для баласту в океанах, а скидають її вже в море перед вантаженням.

До таких видів можна віднести гребневиков (Ctenophora), якого часто плутають з медузою. Потрапивши до нас з океану, цей хижак почав конкурувати з чорноморськими рибами за харчові ресурси, і виявився настільки в цьому успішний, що з часом в рибальські мережі попадався тільки він.

Свої інвазивні види з'явилися і в Азовському морі, в якому вода добре прогрівається влітку, до того ж в нього впадають великі річки (Дон і Кубань). Все це в комплексі сприяє збільшенню чисельності медуз.

Таким чином, причинами навал медуз можна вважати:

забруднення;

інвазивні види;

зміна клімату.

І останній фактор вносить ще більше невизначеності в можливі прогнози на майбутнє.

До того ж, нарікає Олександр Гончаров, ніяких наукових досліджень в області протидії засиллю медуз не проводиться, і фінансування таких досліджень з боку держави немає.

Поки ж українцям залишається бути максимально обережними і дотримуватися всіх порад медиків з поведінки в воді з медузами.

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