У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений
Нашестя медуз в Азовському і Чорному морях, яке так засмучувало курортників в нинішньому сезоні, може повторитися і в майбутньому. Про причини завідувач відділом Українського наукового центру екології моря, кандидата біологічних наук Олександр Гончаров розповів в інтерв'ю Фокусу.
Справа в тому, пояснив біолог, що Чорне і Азовське моря є найбільш замкнутими морями в світі, а це значить, що всі забруднюючі речовини залишаються в них. Тим більше, що 80% вод з морів потрапляє на північно-західну шельфову частину, яка має відносно невелику глибину, і тому сторонні хімічні речовини, що накопичуються в воді, залишаються в придонному шарі.
«Основні забруднюючі хімічні речовини — це азот і фосфор, які використовуються в сільському господарстві. Вони змиваються дощами в річки, а річки несуть їх в моря. Ці речовини викликають бурхливий ріст водоростей, як в річках, так і в морях «, — констатував учений, нагадавши, що цими водоростями і харчуються медузи.
Читайте також: Доведеться змиритися: вчений пояснив навала медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє
Крім того, в наші моря потрапляють так звані інвазивні види морських організмів — їх поява пов'язана з вантажними судами, які беруть воду для баласту в океанах, а скидають її вже в море перед вантаженням.
До таких видів можна віднести гребневиков (Ctenophora), якого часто плутають з медузою. Потрапивши до нас з океану, цей хижак почав конкурувати з чорноморськими рибами за харчові ресурси, і виявився настільки в цьому успішний, що з часом в рибальські мережі попадався тільки він.
Свої інвазивні види з'явилися і в Азовському морі, в якому вода добре прогрівається влітку, до того ж в нього впадають великі річки (Дон і Кубань). Все це в комплексі сприяє збільшенню чисельності медуз.
Читайте також: Винен Кримський міст: турист звинуватив спорудження Путіна в масової міграції медуз в Азовське море
Таким чином, причинами навал медуз можна вважати:
- забруднення;
- інвазивні види;
- зміна клімату.
І останній фактор вносить ще більше невизначеності в можливі прогнози на майбутнє.
До того ж, нарікає Олександр Гончаров, ніяких наукових досліджень в області протидії засиллю медуз не проводиться, і фінансування таких досліджень з боку держави немає.
Поки ж українцям залишається бути максимально обережними і дотримуватися всіх порад медиків з поведінки в воді з медузами.528
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter