26.60 / 26.82 30.96 / 31.38
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

8:39 22 серпня 2021
Медуза і водорості

Нашестя медуз в Азовському і Чорному морях, яке так засмучувало курортників в нинішньому сезоні, може повторитися і в майбутньому. Про причини завідувач відділом Українського наукового центру екології моря, кандидата біологічних наук Олександр Гончаров розповів в інтерв'ю Фокусу.

Справа в тому, пояснив біолог, що Чорне і Азовське моря є найбільш замкнутими морями в світі, а це значить, що всі забруднюючі речовини залишаються в них. Тим більше, що 80% вод з морів потрапляє на північно-західну шельфову частину, яка має відносно невелику глибину, і тому сторонні хімічні речовини, що накопичуються в воді, залишаються в придонному шарі.

«Основні забруднюючі хімічні речовини — це азот і фосфор, які використовуються в сільському господарстві. Вони змиваються дощами в річки, а річки несуть їх в моря. Ці речовини викликають бурхливий ріст водоростей, як в річках, так і в морях «, — констатував учений, нагадавши, що цими водоростями і харчуються медузи.

Читайте також: Доведеться змиритися: вчений пояснив навала медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

Крім того, в наші моря потрапляють так звані інвазивні види морських організмів — їх поява пов'язана з вантажними судами, які беруть воду для баласту в океанах, а скидають її вже в море перед вантаженням.

До таких видів можна віднести гребневиков (Ctenophora), якого часто плутають з медузою. Потрапивши до нас з океану, цей хижак почав конкурувати з чорноморськими рибами за харчові ресурси, і виявився настільки в цьому успішний, що з часом в рибальські мережі попадався тільки він.

Свої інвазивні види з'явилися і в Азовському морі, в якому вода добре прогрівається влітку, до того ж в нього впадають великі річки (Дон і Кубань). Все це в комплексі сприяє збільшенню чисельності медуз.

Читайте також: Винен Кримський міст: турист звинуватив спорудження Путіна в масової міграції медуз в Азовське море

Таким чином, причинами навал медуз можна вважати:

  • забруднення;
  • інвазивні види;
  • зміна клімату.

І останній фактор вносить ще більше невизначеності в можливі прогнози на майбутнє.

До того ж, нарікає Олександр Гончаров, ніяких наукових досліджень в області протидії засиллю медуз не проводиться, і фінансування таких досліджень з боку держави немає.

Поки ж українцям залишається бути максимально обережними і дотримуватися всіх порад медиків з поведінки в воді з медузами.

528

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Настя Каменських

«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов&#39;язково потрібно зробити в цей день

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.