«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день

У неділю, 22 серпня землян знову чекає повний місяць — в 12:02 за Гринвічем (16:02). Потім його можна буде спостерігати всю ніч.

Як повідомляє New York Post, серпневий повний місяць прийнято називати «осетровим», так як в США осетри нібито саме в момент повного місяця піднімалися з глибоких вод на мілководді, даруючи місцевим рибалкам особливо багатий улов. Це переказ актуальний і в наші дні, тому 22 серпня може вважатися таким собі американським аналогом нашого Дня рибалки.

Повний місяць пройде під знаком Водолія, посиливши прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності.

Як поводитися під час повного місяця:

В повний місяць під знаком Водолія будуть вдалими експерименти. Можна братися за реалізацію цікавих ідей і проектів.

У дні Водолія сприятливо частіше бувати на людях і більше спілкуватися.

Можна дозволити собі помірний ризик — багато людей в цей період відчувають удачу в азартних іграх і лотереях.

Що не можна робити під час повного місяця

Не можна вдаватися до анархії і вседозволеності.

Не рекомендується самостверджуватися за чужий рахунок.

Не варто прагнути до нових відчуттів, щоб потім не довелося шкодувати про скоєне.

Не робіть вибір зараз, краще відкладіть його на більш відповідний час.

Серйозні справи, розпочаті в ці дні, не принесуть очікуваного результату.

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