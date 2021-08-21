«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день
У неділю, 22 серпня землян знову чекає повний місяць — в 12:02 за Гринвічем (16:02). Потім його можна буде спостерігати всю ніч.
Як повідомляє New York Post, серпневий повний місяць прийнято називати «осетровим», так як в США осетри нібито саме в момент повного місяця піднімалися з глибоких вод на мілководді, даруючи місцевим рибалкам особливо багатий улов. Це переказ актуальний і в наші дні, тому 22 серпня може вважатися таким собі американським аналогом нашого Дня рибалки.
Повний місяць пройде під знаком Водолія, посиливши прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності.
Як поводитися під час повного місяця:
- В повний місяць під знаком Водолія будуть вдалими експерименти. Можна братися за реалізацію цікавих ідей і проектів.
- У дні Водолія сприятливо частіше бувати на людях і більше спілкуватися.
- Можна дозволити собі помірний ризик — багато людей в цей період відчувають удачу в азартних іграх і лотереях.
Що не можна робити під час повного місяця
- Не можна вдаватися до анархії і вседозволеності.
- Не рекомендується самостверджуватися за чужий рахунок.
- Не варто прагнути до нових відчуттів, щоб потім не довелося шкодувати про скоєне.
- Не робіть вибір зараз, краще відкладіть його на більш відповідний час.
- Серйозні справи, розпочаті в ці дні, не принесуть очікуваного результату.
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