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Україна

У ніч на 25 серпня транспорт в Києві працюватиме по-іншому

18:59 21 серпня 2021
У ніч на 25 серпня транспорт в Києві працюватиме по-іншому

У День Незалежності «Київпастранс» вирішив продовжити роботу муніципального наземного транспорту. Як повідомила компанія, рішення поширюється на:

автобуси — №№ 20, 21, 33-Т, 37, 69, 99,104;

тролейбуси — №№ 3, 5, 8, 12, 16,18, 24, 26, 31, 37, 40, 41,42, 50-К;

трамваї — №№ 1, 3, 8, 14, 28;

автобуси, що працюють в режимі маршрутного таксі — №№ 220, 500, 576.

Раніше в Київській міській адміністрації заявили про продовження роботи пасажирського транспорту (включаючи метрополітен) в столиці в ніч з 24 на 25 серпня на 2 години через масштабного святкування 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, 24 серпня в День Незалежності в Києві заплановано військовий парад, а також великий святковий концерт на НСК «Олімпійський».

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