Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення не змінювати з 1 вересня тариф на електроенергію і залишити його без змін на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину. Це буде останній місяць з одним фіксованим тарифом для всього населення, адже з 1 жовтня слід очікувати появу іншого тарифу.

Так, ті, хто споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину. А ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин, платитимуть як і раніше 1,68 гривні.

Зазначимо, що попри те, що у вересні діятиме лиш один тариф — 1,68 гривні, є можливість зекономити завдяки двозонним та тризонним тарифам, які є різними у різний час доби.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто найбільше постраждає від підвищення цін на тепло і гарячу воду.

Нагадаємо також, що нещодавно Верховна Рада в черговий раз продовжила кінцевий термін встановлення лічильників побутовим споживачам природного газу до 1 січня 2023 року. Після цієї дати до громадян, які не встановили прилад обліку, можуть бути застосовані штрафні санкції.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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