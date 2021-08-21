«Море пече»: туристи поскаржилися на масове повернення медуз у Щасливцеве (відео)

У Щасливцевому на Арабатській стрілці знову скаржаться на медуз. Після недовгої перерви разом з жаркою погодою повернувся і бич нинішнього літнього сезону — медузи-коренероти. У найближчі дні синоптики обіцяють спекотну погоду, тобто і чисельність медуз буде зростати. Фото і відео про те, що діється в районі центрального пляжу в Щасливцевому, опублікували в Facebook відпочивальники.

Досвідчені туристи говорять, що медузи підуть тільки після зміни вітру. Якщо вірити таким прогнозам, то станеться це не раніше 26 серпня, коли в Херсонську область із заходу прийдуть дощі з грозами.

Поки ж, за словами відпочивальників, вода через токсини медуз буквально обпікає, і купатися ризикують не всі.

Море 20 серпня

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, що навіть якщо медуза вже мертва, її отрута все одно токсична і здатна викликати відчуття поколювання, оніміння або почервоніння шкіри. Потрібно негайно вийти з води і промити місце опіку солоною (чистою морською) водою. Прісна вода може збільшити площу опіку. Справитися з отрутою організму допоможуть антигістамінні препарати.

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