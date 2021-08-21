Український літак вилетів з Кабула: кількість евакуйованих уточнюється

За українцями, що залишалися в Афганістані після переходу влади в країні до представників «Талібану», вилетів військово-транспортний літак ЗСУ. Вранці 21 серпня борт з евакуйованими вже покинув повітряний простір Афганістану і приземлився в столиці Пакистану. Звідти Іл-76МД повернеться в Україну. Про це повідомив генштаб ЗСУ.

Літак належить 25-й бригаді транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ. Скільки українців і іноземців на його борту, поки уточнюється.

Нагадаємо, про евакуацію з Афганістану просили за різними даними від 90 до 130 громадян України. Також стало відомо, що на військовій базі в Кабулі залишалися 12 українців. Це колишні військовослужбовці, які підписали контракт з приватною компанією і до останнього часу займалися охороною важливих об'єктів в Кабулі, включаючи посольства.

На перший евакуаційний рейс українці-контрактники не встигли, оскільки повинні були дочекатися евакуації диппредставництв.

Фото GeneralStaff.ua/facebook

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