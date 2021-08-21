«Медузи підросли»: на Федотовій косі дельфіни показали яскраве «рибне шоу» (відео)

До Федотової коси в Азовському морі припливли дельфіни. Таким представникам фауни відпочивальники були дійсно раді, оскільки досі спостерігати біля пляжу доводилося виключно засилля медуз. Відео, як дельфіни і чайки конкурують за рибу, опублікувано у групі «Улюблена Кирилівка» в Facebook.

Дорослі і діти були в захваті від шоу з дельфінами. А в соцмережах жартують, що це не дельфіни, а інші перероджені організми.

Дельфіни і раніше запливали до Федотової коси і до центрального пляжу Кирилівки, але помилуватися грайливими морськими мешканцями могли тільки любителі ранніх підйомів. На світанку дельфіни відпливали назад у відкрите море.

Нагадаємо, засилля медуз на Федотовій косі спостерігалося під час спеки. Зараз після встановлення більш прохолодної погоди коренероти попливли до краще прогрітих ділянок Азовського моря.

Фото pixabay.com

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