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Данилов, Кулеба, Резніченко, Беленюк і ще більше 70 чоловік: Росія розширила санкції проти України

7:53 21 серпня 2021
Росія

У Росії суттєво поповнили список українців під санкціями — 20 серпня туди було додано ще більше 70 прізвищ. Включено в перелік підсанкційних депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, голову МЗС Дмитра Кулебу, секретаря РНБО Олексія Данилова, омбудсмена Людмилу Денисову, голову Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

Всього в оновленому списку підсанкційних осіб 922 прізвища. Останній раз документ оновлювався в грудні 2020 року. Санкції передбачають, що виявлені в РФ рахунки фігурантів «чорного списку» будуть заблоковані, так само як і операції з майном. Також вводиться заборона на виведення капіталу за межі Росії.

У перелік українських громадян, проти яких РФ ввела санкції (офіційно обмеження називаються «спеціальні економічні заходи»), входять колишні і нинішні депутати, екс-міністри та діючі члени уряду, діячі культури, політологи, відомі військові, п'ятий президент Петро Порошенко і його син Олексій.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО України ввів санкції проти шести російських громадян і кримського СІЗО № 1. Санкції стали відповіддю на чергові обшуки і затримання кримських татар окупаційною адміністрацією півострова.

Фото pixabay.com

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